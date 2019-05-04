"Челси" готовит новый контракт для Лофтус-Чика

Лондонский "Челси" хочет продлить контракт с полузащитником Рубеном Лофтус-Чиком, сообщает The Sun.

По сведениям издания, руководство "синих" намерено учесть негативный опыт в ситуации с вингером Каллумом Хадсоном-Одои и заблаговременно позаботиться о пролонгации сотрудничества с перспективным хавбеком.

Действующее соглашение 23-летнего футболиста с клубом истекает в 2021 году.

Лофтус-Чик является воспитанником "Челси". В текущем сезоне он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах.

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