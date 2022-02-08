"Челси" готовит новый контракт для Маунта

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Лондонский "Челси" хочет продлить соглашение с атакующим полузащитником Мэйсоном Маунтом.

По информации журналиста Николо Скиры, старт переговоров между сторонами намечен на ближайшие недели.

"Синие" предложат 23-летнему футболисту новый долгосрочный контракт с повышением зарплаты.

Действующий договор "Челси" с воспитанником клуба Маунтом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне хавбек забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 32 матчах.

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