"Челси" готовит новый контракт для Менди

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"Челси" готовит новый контракт для Менди

Фото инстаграм Эдуара Менди

Вратарь лондонского "Челси" Эдуар Менди может заключить новое соглашение с клубом.

По информации Football Insider, руководство "синих" готово продлить контракт с сенегальцем с повышением зарплаты.

Действующий договор голкипера с клубом рассчитан до 2025 года. Его нынешний оклад - 3,65 миллиона евро.

В текущем сезоне Менди сыграл за "Челси" 19 матчей и пропустил 8 голов.

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