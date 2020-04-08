"Челси" готовит новый контракт для Рюдигера

"Челси" планирует продлить сотрудничество с защитником Антонио Рюдигером.

Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб предлагает 27-летнему футболисту новый контракт по схеме "3+1".

Отмечается, что переговоры были отложены на время карантина из-за коронавируса.

Рюдигер выступает за "Челси" с 2017 года. За это время он сыграл 105 матчей и забил 6 голов.

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