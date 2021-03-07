"Челси" готовить новый контракт для Рюдигера

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"Челси" готовить новый контракт для Рюдигера

Лондонский "Челси" намерен сохранить немецкого защитника Антонио Рюдигера, сообщает Football Insider.

По сведениям издания, "аристократы" готовят новый контракт для футболиста, так как к нему проявляет интерес лондонский "Тоттенхэм". Рюдигер стал регулярно выходить на поле после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера команды.

В нынешнем сезоне 28-летний Рюдигер провел за "Челси" 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока действует до лета 2022 года.

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