"Челси" готовит новый контракт для Тьяго Силвы

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"Челси" готовит новый контракт для Тьяго Силвы

Лондонский "Челси" намерен сохранить в составе центрального защитника Тьяго Силву.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "синие" готовят для 36-летнего футболиста новый контракт, чтобы он остался в команде ещё и на следующий сезон.

Сообщается, что игровыми и лидерскими качествами бразильца довольны как руководство клуба, так и новый главный тренер Томас Тухель.

Силва присоединился к "Челси"в конце августа на правах свободного агента. В текущем сезоне он сыграл 21 матч во всех турнирах и забил 2 гола.

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