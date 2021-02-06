"Челси" готовит новый контракт для Тьяго Силвы
Лондонский "Челси" намерен сохранить в составе центрального защитника Тьяго Силву.
По информации журналиста Фабрицио Романо, "синие" готовят для 36-летнего футболиста новый контракт, чтобы он остался в команде ещё и на следующий сезон.
Сообщается, что игровыми и лидерскими качествами бразильца довольны как руководство клуба, так и новый главный тренер Томас Тухель.
Силва присоединился к "Челси"в конце августа на правах свободного агента. В текущем сезоне он сыграл 21 матч во всех турнирах и забил 2 гола.
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