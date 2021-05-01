"Челси" готовит огромное предложение по Лукаку

Фото твиттер Ромелу Лукаку

Лондонский "Челси" собирается вернуть нападающего Ромелу Лукаку, который сейчас выступает за миланский "Интер".

По информации Daily Mail, на покупку звёздного бельгийца "синие" готовы выделить около 120 миллионов евро.

Сообщается, что столичный клуб также интересовался Эрлингом Холандом и Харри Кейном, однако форварды "Боруссии" и "Тоттенхэма" стоят ещё дороже.

Лукаку уже выступал за "Челси" с 2011 по 2014 год. В текущем сезоне он сыграл за "Интер" 40 матчей, забил 27 голов и сделал 8 ассистов.

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