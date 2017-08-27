"Челси" готовит предложение по Баркли

"Челси" намерен до закрытия трансферного окна приобрести хавбека "Эвертона" Росса Баркли, сообщает The Sun.

По сведениям издания, в ближайшее время "синие" сделают "Эвертону" предложение в размере 32 миллионов евро.

Отметим, что Баркли воспитанник "Эвертона". Он выступает за "ирисок" с 2010 года, за это время он сыграл 141 поединок и забил 20 голов.

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