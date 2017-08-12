"Челси" готовит предложение по Дринкуотеру

В ближайшее время "Челси" сделает предложение "Лестеру" по трансферу хавбека Дэниела Дринкуотера, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "синие" предложат за игрока 27 миллионов евро. Сам футболист заинтересовае в переходе в лондонский клуб.

Однако сообщается, что "Лестер" может потребовать за Дринкуотера 40 миллионов евро.

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