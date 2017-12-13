"Челси" готовит предложение по форварду "Селтика"

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"Челси" готовит предложение по форварду "Селтика"

Форвард "Селтика" Мусса Дембеле попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщают английские СМИ, лондонский клуб впечатлен игрой молодого форварда, который в 65 матчах за "Селтик" забил 40 голов.

Сообщается, что "Челси" оценивает Дембеле в 45 миллионов евро.

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