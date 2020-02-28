"Челси" готовит предложение по хавбеку "Лиона"

Лондонский "Челси" нацелился на полузащитника "Лиона" Уссама Ауара, сообщает Goal.com.

По информации источника, летом "синие" собираются предложить за француза 50 миллионов евро.

Английский клуб давно следит за игрой 21-летнего хавбека, благодаря чему убедился, что его подписание усилит состав.

В текущем сезоне Ауар сыграл за "Лион" 34 матча, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

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