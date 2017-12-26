"Челси" готовит предложение по игроку "Байера"

Лондонский "Челси" готовит предложение по вингеру леверкузенского "Байера" Леону Бэйли, информирует Express.

По сведениям издания, предпринять новую попытку подписать 20-летнего футболиста "аптекарей" "аристократы", летом этого года уже предлагавшие за игрока 25 миллионов евро, планируют в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Бэйли забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах за "Байер".

Напомним, сегодня "Челси" сыграет против "Брайтона". | soccernews.ru