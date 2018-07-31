"Челси" готовит предложение по игроку "Милана"

Лондонский "Челси" готовит предложение по голкиперу "Милана" Пепе Рейна, информирует Il Giornale.

Так, по сведениям источника, за 35-летнего вратаря "аристократы" будут готовы выложить 8 миллионов евро. На трансфере испанца настаивает лично новоиспеченный главный тренер английского клуба Маурицио Сарри.

В "Милан" Рейна перешел этим летом на правах свободного агента. Таким образом, за "россонери" он не успел сыграть пока ни одного матча.

Напомним, "Челси" определился с приоритетной трансферной целью на оставшуюся часть лета. | soccernews.ru