"Челси" готовит предложение по игроку "Милана"

Теги челсимиланмаурицио саррипепе рейна

"Челси" готовит предложение по игроку "Милана"Лондонский "Челси" готовит предложение по голкиперу "Милана" Пепе Рейна, информирует Il Giornale.

Так, по сведениям источника, за 35-летнего вратаря "аристократы" будут готовы выложить 8 миллионов евро. На трансфере испанца настаивает лично новоиспеченный главный тренер английского клуба Маурицио Сарри.

В "Милан" Рейна перешел этим летом на правах свободного агента. Таким образом, за "россонери" он не успел сыграть пока ни одного матча.

Напомним,  "Челси" определился с приоритетной трансферной целью на оставшуюся часть лета. | soccernews.ru

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