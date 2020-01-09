"Челси" готовит предложение по игроку "Вест Хэма"

Лондонский "Челси" всерьёз нацелился на защитника "Вест Хэма" Исса Диопа, сообщает The Express.

По сведениям издания, "синие" готовы купить 23-летнего француза уже в январе. Конкуренцию им составит "Тоттенхэм".

"Вест Хэм" оценивает одного из своих лидеров в 47 миллионов евро.

Диоп выступает за "молотобойцев" с лета 2018 года, сыграл 55 матчей и забил 2 гола.

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