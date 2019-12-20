"Челси" готовит предложение по Иско

Полузащитник мадридского "Реала" Иско может продолжить карьеру в Англии, сообщает El Desmarque.

По информации источника, купить 27-летнего испанца хочет лондонский "Челси".

"Синие" готовы заплатить за хавбека "бланкос" 52 миллиона евро. Трансфер может состояться летом 2020 года.

В текущем сезоне Иско сыграл за "Реал" всего 13 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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