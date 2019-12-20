"Челси" готовит предложение по Иско
Полузащитник мадридского "Реала" Иско может продолжить карьеру в Англии, сообщает El Desmarque.
По информации источника, купить 27-летнего испанца хочет лондонский "Челси".
"Синие" готовы заплатить за хавбека "бланкос" 52 миллиона евро. Трансфер может состояться летом 2020 года.
В текущем сезоне Иско сыграл за "Реал" всего 13 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.
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|17
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|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
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|Манчестер Юнайтед
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
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|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
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|22
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|Ньюкасл Юнайтед
|17
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|Бернли
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|13
|Брайтон & Хоув Альбион
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|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
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|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
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