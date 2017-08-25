"Челси" готовит предложение по Льоренте
Лондонский "Челси" возобновил интерес к форварду "Суонси" Фернандо Льоренте, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, "синие" готовят предложение по трансферу 32-летнего испанца в размере 16 миллионов евро.
Стоит отметить, что в стартовавшем сезоне Льоренте не сыграл за "Суонси" ни одного матча.
Не пропустите: "Челси" готов потратить на троих новичков 109 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Хаддерсфилд Таун
|2
|6
|3
|Вест Бромвич Альбион
|2
|6
|4
|Уотфорд
|2
|4
|5
|Ливерпуль
|2
|4
|6
|Саутгемптон
|2
|4
|7
|Манчестер Сити
|1
|3
|8
|Лестер Сити
|2
|3
|9
|Тоттенхэм
|2
|3
|10
|Эвертон
|1
|3
|11
|Арсенал Лондон
|2
|3
|12
|Челси
|2
|3
|13
|Бернли
|2
|3
|14
|Сток Сити
|2
|3
|15
|Суонси Сити
|2
|1
|16
|Борнмут
|2
|0
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|0
|19
|Кристал Пэлас
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0