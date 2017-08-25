"Челси" готовит предложение по Льоренте

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"Челси" готовит предложение по Льоренте

Лондонский "Челси" возобновил интерес к форварду "Суонси" Фернандо Льоренте, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "синие" готовят предложение по трансферу 32-летнего испанца в размере 16 миллионов евро.

Стоит отметить, что в стартовавшем сезоне Льоренте не сыграл за "Суонси" ни одного матча. 

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