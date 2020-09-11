"Челси" готовит предложение по Райсу

Лондонский "Челси" собирается заполучить полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

По информации журналиста Николо Скиры, "синие" готовы предложить за своего воспитанника 45 миллионов евро.

В случае достижения договорённости о трансфере между клубами хавбек подпишет контракт, рассчитанный на 5 лет.

В прошлом сезоне 21-летний Райс забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 39 матчах.

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