"Челси" готовит солидное предложение по лидеру "Кристал Пэлас"

1 Теги челсикристал пэласуилфрид заа

"Челси" готовит солидное предложение по лидеру "Кристал Пэлас"

"Челси" продолжает вести переговоры по трансферу вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа.

Как сообщает Sky Sports, "аристократы" готовы выложить за 25-летнего футболиста 84 миллиона евро.

Отмечается, что в услугах Заа также заинтересован "Тоттенхэм".

Напомним, что ранее "Кристал Пэлас" отклонил предложение "Челси" по Заа. | http://soccernews.ru

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