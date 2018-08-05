"Челси" готовит солидное предложение по лидеру "Кристал Пэлас"

"Челси" продолжает вести переговоры по трансферу вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа.

Как сообщает Sky Sports, "аристократы" готовы выложить за 25-летнего футболиста 84 миллиона евро.

Отмечается, что в услугах Заа также заинтересован "Тоттенхэм".

Напомним, что ранее "Кристал Пэлас" отклонил предложение "Челси" по Заа. | http://soccernews.ru