"Челси" готовит сумасшедшее предложение по де Лигту

Фото инстаграм Маттейса де Лигта

Лондонский "Челси" собирается купить у "Ювентуса" центрального защитника Маттейса де Лигта, сообщает AS.

По сведениям издания, "синие" готовы предложить за голландского футболиста 120 миллионов евро.

22-летний Де Лигт выступает за "старую синьору" с 2019 года, сыграл 81 матч, забил 6 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 75 миллионов евро.

"Ювентус" в своё время заплатил "Аяксу" за игрока 85,5 миллиона евро.

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