"Челси" готовит сумасшедшее предложение по Саулю

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"Челси" готовит сумасшедшее предложение по Саулю

Лондонский "Челси" хочет купить полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, "синие" готовы заплатить за 22-летнего испанца порядка 80 миллионов евро.

В этом сезоне Сауль сыграл за "Атлетико" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с "матрасниками" рассчитан до лета 2026 года. 

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