"Челси" готовит улучшенное предложение по Джеко

Лондонский "Челси" готовит улучшенное предложение по форварду итальянской "Ромы" Эдину Джеко, информирует Express.

По сведениям издания, инициатором подписания 31-летнего нападающего "волков" выступает лично главный тренер "аристократов" Антонио Конте, поэтому руководство его клуба рассчитывает подписать таки боснийца до закрытия текущего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Джеко забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за "Рому".

Напомним, трансфер Джеко может обойтись "Челси" в 30 миллионов евро. | soccernews.ru