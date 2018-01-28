"Челси" готовит улучшенное предложение по Джеко

Теги челсиромаантонио контеэдин джеко

"Челси" готовит улучшенное предложение по ДжекоЛондонский "Челси" готовит улучшенное предложение по форварду итальянской "Ромы" Эдину Джеко, информирует Express.

По сведениям издания, инициатором подписания 31-летнего нападающего "волков" выступает лично главный тренер "аристократов" Антонио Конте, поэтому руководство его клуба рассчитывает подписать таки боснийца до закрытия текущего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Джеко забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за "Рому".

Напомним, трансфер Джеко может обойтись "Челси" в 30 миллионов евро. | soccernews.ru

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