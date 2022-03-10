"Челси" грозит серьезное наказание из-за Абрамовича

Лондонский "Челси" может быть лишен девяти очков в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, такое наказание грозит клубу в случае перехода под административное управление. Впрочем, на данный момент подобный вариант развития события маловероятен.

Напомним, что правительство Великобритании наложило пакет санкций на российских бизнесменов, одним из которых является владелец "Челси" Роман Абрамович.

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