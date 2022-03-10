"Челси" грозит серьезное наказание из-за Абрамовича

Теги челсироман абрамович

"Челси" грозит серьезное наказание из-за Абрамовича

Лондонский "Челси" может быть лишен девяти очков в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, такое наказание грозит клубу в случае перехода под административное управление. Впрочем, на данный момент подобный вариант развития события маловероятен.

Напомним, что правительство Великобритании наложило пакет санкций на российских бизнесменов, одним из которых является владелец "Челси" Роман Абрамович.

Не пропустите: "Челси" столкнётся с серьёзными ограничениями из-за санкций против Абрамовича. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Карпин отказал двум клубам ради "Ростова"

Карпин отказал двум клубам ради "Ростова"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов