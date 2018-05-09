"Челси" – "Хаддерсфилд" - 1:1, "Лестер" - "Арсенал" - 3:1 (обзоры)

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"Челси" – "Хаддерсфилд" - 1:1, "Лестер" - "Арсенал" - 3:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей чемпионата Англии.

Видео: "Челси" – "Хаддерсфилд" - 1:1.

Видео: "Лестер" - "Арсенал" - 3:1.

Не пропустите: "Челси" теряет очки в матче с "Хаддерсфилдом". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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