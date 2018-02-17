"Челси" – "Халл Сити" - 4:0 (обзор)

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"Челси" – "Халл Сити" - 4:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 1/8 финала Кубка Англии между "Челси" и "Халлом".

Не пропустите: "Челси" без проблем обыгрывает "Халл Сити" и выходит в четвертьфинал Кубка Англии. | http://soccernews.ru

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