"Челси" хочет избавиться от Реми

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"Челси" хочет избавиться от Реми

Нападающий "Челси" Лоик Реми, скорее всего, покинет лондонский клуб этим летом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, тренерский штаб "синих" не рассчитывает на 30-летнего француза в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что на Реми претендует "Ренн".

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