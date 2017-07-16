"Челси" хочет избавиться от Реми

Нападающий "Челси" Лоик Реми, скорее всего, покинет лондонский клуб этим летом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, тренерский штаб "синих" не рассчитывает на 30-летнего француза в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что на Реми претендует "Ренн".

Не пропустите: "Челси" сделал предложение вингеру "Атлетико". | http://soccernews.ru