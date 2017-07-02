"Челси" хочет купить Алли

"Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Деле Алли, сообщает Don Balon.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, сделать это будет непросто, так как "шпоры" оценивают хавбека в 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне 21-летний Алли провел за "Тоттенхэм" 50 матчей и забил 22 гола.

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