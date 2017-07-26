"Челси" хочет купить Бэйла

"Челси" проявляет интерес к валлийскому полузащитнику "Реала" Гарету Бэйлу, сообщает Soy Madridista.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в ближайшее время. "Реал", в свою очередь, не хочет расставаться с игроком, но может согласиться его продать, чтобы получить дополнительные средства для покупки форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

Напомним, что 28-летний Бэйл в минувшем сезоне из-за травм провел за "Реал" всего 27 матчей.

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