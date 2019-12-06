"Челси" хочет купить Чалова в случае ухода Жиру

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"Челси" хочет купить Чалова в случае ухода Жиру

Лондонский "Челси" по-прежнему проявляет интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "синие" рассматривают россиянина в качестве замены для Оливье Жиру, который хочет сменить клубную прописку из-за дефицита игровой практики.

Француз намерен уйти из "Челси" уже в январе, поэтому не исключено, что форвард армейцев отправится на Туманный Альбион во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 25 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

Не пропустите: "Челси" определился с бюджетом на зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
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