"Челси" хочет купить Энди Кэрролла

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Вест Хэма" Энди Кэрроллу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "аристократы" намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. В составе лондонцев Кэрролл может заменить Миши Батшуайи, который хочет покинуть клуб.

В этом сезоне 28-летний Кэрролл провел за "Вест Хэм" 13 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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