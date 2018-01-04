"Челси" хочет купить Энди Кэрролла

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"Челси" хочет купить Энди Кэрролла

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Вест Хэма" Энди Кэрроллу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "аристократы" намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. В составе лондонцев Кэрролл может заменить Миши Батшуайи, который хочет покинуть клуб.

В этом сезоне 28-летний Кэрролл провел за "Вест Хэм" 13 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Не пропустите: "Челси" близок к подписанию австрийского вундеркинда. | http://soccernews.ru

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