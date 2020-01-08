"Челси" хочет купить форварда "Метца" Диалло за 20 млн евро

"Челси" готов купить нападающего "Метца" Хабиба Диалло, передает Le Republicain Lorrain.

По данным источника, лондонский клуб уже вступил в переговоры с "Метцом" по поводу перехода игрока за 20 миллионов евро.

Французы, в свою очередь, не готовы отпустить 24-летнего форварда этой зимой. В нынешнем сезоне сенегалец участвовал в 19 матчах Лиги 1, забив 10 голов.

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