"Челси" хочет купить игрока "Интера"

"Челси" проявляет интерес к уругвайскому полузащитнику "Интера" Матиасу Весино, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На его покупке настаивает возможный будущий тренер команды Маурицио Сарри, который знаком со способностями игрока.

В минувшем сезоне 26-летний Весино провел за "Интер" 31 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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