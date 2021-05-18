"Челси" хочет купить игрока "Вольфсбурга"

Фото: инстаграм Лакруа/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Макс Билефельд, защитник "Вольфсбурга" Максанс Лакруа может сменить команду этим летом. За 21-летним игроком следит "Челси". Английский клуб уже контактирует с представителями француза.

Также отмечается, что Лакруа недавно ответил отказом на предложенный "Вольфсбургом" контракт и может быть продан за сумму около 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги защитник провел 29 матчей, забив про этом один гол.

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