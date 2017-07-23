"Челси" хочет купить Кандреву

"Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Интера" Антонио Кандреве, сообщает Mediaset Premium.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 18 миллионов евро. Видеть игрока в составе "аристократов" хочет лично главный тренер Антонио Конте. Впрочем, "нерадзурри" оценивают хавбека в 25 миллионов евро.

30-летний Кандрева выступает за "Интер" с 2016 года, провел за клуб 45 матчей и забил 8 голов.

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