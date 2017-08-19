"Челси" хочет купить Кандреву

Хавбек "Интера" Антонио Кандрева может продолжить карьеру в "Челси", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, на трансфере настаивает коуч "синих" Антонио Конте. Сообщается, что "нерадзурри" хотят выручить с этого трансфера 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кандрева сыграл 45 матчей, забил 8 голов и отдал 12 ассистов.

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