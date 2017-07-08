"Челси" хочет купить Обамеянга

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"Челси" хочет купить Обамеянга
"Челси" вступил в борьбу за габонского нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, лондонский клуб заинтересовался футболистом после того, как не сумел приобрести форварда "Эвертона" Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" оценивает 28-летнего Обамеянга в 70 миллионов евро. Также интерес к игроку проявляет "Милан".

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