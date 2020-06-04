"Челси" хочет купить вратаря дортмундской "Боруссии"

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"Челси" хочет купить вратаря дортмундской "Боруссии"

Вратарь дортмундской "Боруссии" Роман Бюрки стал трансферной целью "Челси", сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, "синие" рассматривают 29-летнего швейцарца в качестве замены для Кепы Аррисабалаги.

"Шмели", в свою очередь, рассчитывают сохранить голкипера и готовят для него новый контракт.

Бюрки выступает за "Боруссию" с 2015 года, сыграл 203 матча и пропустил 238 голов. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.

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