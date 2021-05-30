"Челси" близок к трансферу защитника киевского "Динамо"

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"Челси" близок к трансферу защитника киевского "Динамо"

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" близок к покупке защитника киевского "Динамо" Ильи Забарного, сообщает Sport24.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 12 миллионов евро. В переговорах принимает частие главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

В минувшем сезоне 18-летний Забарный провел за "Динамо" 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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