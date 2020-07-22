"Челси" хочет обменять Аррисабалагу на тер Штегена

Теги челсибарселонакепа аррисабалагамарк-андре тер штегентрансферы

"Челси" хочет обменять Аррисабалагу на тер Штегена

Лондонский "Челси" готов включить вратаря Кепу Аррисабалагу в сделку по трансферу голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, английский клуб надеется осуществить трансфер этим летом. При этом в "Челси" понимают, что "Барселона" не намерена расставаться с тер Штегеном. Впрочем, "аристократы" могут сыграть на том, что каталонскому клубу не удается продлить с немцем контракт, который действует до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне 28-летний тер Штеген провел за "Барселону" 44 матча во всех турнирах и пропустил 41 гол. На счету 25-летнего Аррисабалаги 53 пропущенных мяча в 40 поединках.

Не пропустите: Каллум Хадсон-Одои хочет покинуть "Челси" из-за нехватки игрового времени. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Александр Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в "Спартак"

Александр Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов