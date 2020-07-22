"Челси" хочет обменять Аррисабалагу на тер Штегена

Лондонский "Челси" готов включить вратаря Кепу Аррисабалагу в сделку по трансферу голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, английский клуб надеется осуществить трансфер этим летом. При этом в "Челси" понимают, что "Барселона" не намерена расставаться с тер Штегеном. Впрочем, "аристократы" могут сыграть на том, что каталонскому клубу не удается продлить с немцем контракт, который действует до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне 28-летний тер Штеген провел за "Барселону" 44 матча во всех турнирах и пропустил 41 гол. На счету 25-летнего Аррисабалаги 53 пропущенных мяча в 40 поединках.

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