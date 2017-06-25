"Челси" хочет обменять Аспиликуэту на Алекса Сандро
"Челси" не оставляет попыток приобрести бразильского защитника "Ювентуса" Алекса Сандро, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, лондонский клуб предлагает за бразильца либо 70 миллионов евро, либо своего защитника Сесара Аспиликуэту с доплатой.
Напомним, что ранее "Юве" отклонил три предложения "Челси" о продаже Сандо за 50, 60 и 63 миллиона евро.
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|Команда
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|4
|Ливерпуль
|38
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|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24