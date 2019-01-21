"Челси" хочет обменять Азара на игрока "Реала"

"Челси" может отпустить бельгийского полузащитника Эдена Азара в мадридский "Реал", но рассматривает вариант с его обменом на хавбека Иско, Diario Gol.

По сведениям издания, клубы могут обменяться игроками в летнее трансферное окно. Напомним, что Азар отказался продлевать контракт с "Челси", который истекает летом 2020 года. Что касается Иско, то он редко выходит в стартовом составе королевского клуба из-за конфликта с главным тренером Сантьяго Солари.

28-летний Азар за свою карьеру в "Челси" провел за лондонский клуб 328 матчей во всех турнирах, забил 101 мяч и отдал 85 голевых пасов. Что касается 26-летнего Иско, то он отметился 46 голами и 52 результативными передачами в 263 поединках за "Реал".

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