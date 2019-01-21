"Челси" хочет обменять Азара на игрока "Реала"

Теги челсиреал мадридэден азарискотрансферы

"Челси" хочет обменять Азара на игрока "Реала"

"Челси" может отпустить бельгийского полузащитника Эдена Азара в мадридский "Реал", но рассматривает вариант с его обменом на хавбека Иско, Diario Gol.

По сведениям издания, клубы могут обменяться игроками в летнее трансферное окно. Напомним, что Азар отказался продлевать контракт с "Челси", который истекает летом 2020 года. Что касается Иско, то он редко выходит в стартовом составе королевского клуба из-за конфликта с главным тренером Сантьяго Солари.

28-летний Азар за свою карьеру в "Челси" провел за лондонский клуб 328 матчей во всех турнирах, забил 101 мяч и отдал 85 голевых пасов. Что касается 26-летнего Иско, то он отметился 46 голами и 52 результативными передачами в 263 поединках за "Реал".

Не пропустите: "Реал" согласовал первый летний трансфер. | http://soccernews.ru

 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов