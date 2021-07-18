"Челси" хочет обменяться игроками с "Баварией"

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"Челси" хочет обменяться игроками с "Баварией"Фото: инстаграм Комана/Автор неизвестен

Как сообщает Get Grench Football News со ссылкой на L’Equipe, лондонский "Челси" намерен провернуть обмен вингерами с мюнхенской "Баварией".

По информации источника, "синие" хотят отправить в Мюнхен Каллума Хадсон-Одои, а взамен получить футболиста сборной Франции Кингсли Комана.

Контракт Комана с "Баварией" рассчитан до лета 2023 года. Его агент Пини Захави приостановил переговоры о продлении соглашения француза после того, мюнхенцы предложили игроку оклад в размере 12 миллионов евро за сезон с учетом налогов.

На данный момент футболист получает в немецком гранде порядка 9 миллионов евро, однако, как ранее ссобщалось в СМИ, француз хочет зарабатывать не менее 18 миллионов в год. 

Также отмечается, что мюнхенцы готовы расстаться с вингером в том случае, если им предложат около 90 миллионов евро.

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