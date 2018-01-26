"Челси" хочет переманить 17-летнего защитника ПСЖ

"Челси" проявляет интерес к защитнику ПСЖ Абдурахману Барри, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с парижанами. Также им интересуется "Вольфсбург".

17-летний Барри может играть на позициях правого и центрального защитника, а также опорного полузащитника.

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