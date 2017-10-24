"Челси" хочет переманить наставника "Наполи"

Теги челсинаполимаурицио сарри

"Челси" хочет переманить наставника "Наполи"
"Челси" проявляет интерес к главному тренеру "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает кандидатуру Сарри в качестве замены нынешнему наставнику Антонио Конте, который поссорился с руководством "аристократов".

"Челси" готов платить Сарри 12 миллионов евро в год.

После 9 туров "Наполи" под руководством Сарри лидирует в Серия А.

Не пропустите: Игроки "Челси" выразили недовольство работой Конте. | http://soccernews.ru

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