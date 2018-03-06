"Челси" хочет переманить одного из лучших защитников "Милана"

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"Челси" хочет переманить одного из лучших защитников "Милана"
"Челси" проявляет интерес к защитнику "Милана" Алессио Романьоли, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него около 50 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний Романьоли провел за "Милан" 32 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

Не пропустите: "Милан" готовит новый контракт для Романьоли. | http://soccernews.ru

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