"Челси" хочет переманить одного из лучших защитников "Милана"



"Челси" проявляет интерес к защитнику "Милана" Алессио Романьоли, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него около 50 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний Романьоли провел за "Милан" 32 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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