"Челси" хочет подписать воспитанника "Барселоны"
Лондонский "Челси" проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику "Лацио" Раулю Моро, сообщает La Lazio Siamo Noi.
Игрок перешел в римский клуб в 2019 году за 6 миллионов евро из "Барселоны", воспитанником которой является.
Однако, в сезоне 2019/2020 Моро вышел на поле лишь однажды, а в текущем сезоне и вовсе не сыграл ни одного матча в серии А.
Читать также: "Милан" нацелился на защитника "Челси" | http://soccernews.ru
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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