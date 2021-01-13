"Челси" хочет подписать воспитанника "Барселоны"

Лондонский "Челси" проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику "Лацио" Раулю Моро, сообщает La Lazio Siamo Noi.



Игрок перешел в римский клуб в 2019 году за 6 миллионов евро из "Барселоны", воспитанником которой является.



Однако, в сезоне 2019/2020 Моро вышел на поле лишь однажды, а в текущем сезоне и вовсе не сыграл ни одного матча в серии А.



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