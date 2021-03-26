"Челси" хочет подписать защитника "Вильярреала"
Фото: Твиттер @VillarrealCF
Защитник "Вильярреала" Пау Торрес попал в сферу интересов "Челси", сообщает The Athletic.
По информации источника, лондонский клуб намерен включиться в борьбу за испанского футболиста, на которого также претендуют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
"Аристократы" следят за защитником уже некоторое время и игра 24-летнего защитника понравилась руководству клуба.
Действующий контракт Торреса с "Вильярреалом" заканчивается летом 2024 года. В нем прописаны отступные в размере 52 миллиона евро.
В сезоне 2020/2021 испанец выходил на поле в 33 матчах во всех турнирах и забил 3 мяча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18