"Челси" хочет подписать защитника "Вильярреала"

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"Челси" хочет подписать защитника "Вильярреала"Фото: Твиттер @VillarrealCF 
Защитник "Вильярреала" Пау Торрес попал в сферу интересов "Челси", сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб намерен включиться в борьбу за испанского футболиста, на которого также претендуют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

"Аристократы" следят за защитником уже некоторое время и игра 24-летнего защитника понравилась руководству клуба.

Действующий контракт Торреса с "Вильярреалом" заканчивается летом 2024 года. В нем прописаны отступные в размере 52 миллиона евро.

В сезоне 2020/2021 испанец выходил на поле в 33 матчах во всех турнирах и забил 3 мяча.

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