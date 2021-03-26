"Челси" хочет подписать защитника "Вильярреала"

Фото: Твиттер @VillarrealCF

Защитник "Вильярреала" Пау Торрес попал в сферу интересов "Челси", сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб намерен включиться в борьбу за испанского футболиста, на которого также претендуют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

"Аристократы" следят за защитником уже некоторое время и игра 24-летнего защитника понравилась руководству клуба.

Действующий контракт Торреса с "Вильярреалом" заканчивается летом 2024 года. В нем прописаны отступные в размере 52 миллиона евро.

В сезоне 2020/2021 испанец выходил на поле в 33 матчах во всех турнирах и забил 3 мяча.