"Челси" хочет приобрести Икарди

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"Челси" хочет приобрести Икарди

Форвард "Интера" Мауро Икарди попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает Sports Yahoo, "синие" в январе попробуют подписать аргентинца, однако "Интер" может запросить слишком большую сумму за трансфер одного из своих лидеров.

Ориентировочная стоимость Икарди составляет 95 миллионов евро.

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