"Челси" хочет приобрести Льоренте

Форвард "Суонси" Фернандо Льоренте попал в сферу интересов "Челси", сообщает The Independent.

По сведениям издания, "синие" видят в игроке идеальную подмену для новичка команды Альваро Мораты. "Суонси" хочет выручить за этот трансфер около 33 миллионов евро.

В прошлом сезоне Льоренте сыграл 33 поединка, отметился 15 голами и одним ассистом.

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