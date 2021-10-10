"Челси" хочет продлить контракт с игроком сборной Дании

Фото: инстаграм Кристенсен/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" находится на финальной стадии переговоров о продлении соглашения с защитником сборной Дании Андреасом Кристенсеном, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, у сторон уже имеется договоренность, осталось договориться о последних деталях.

Отмечается, что сразу два клуба были заинтересованы в Кристенсене, однако футболист собирается продлить контракт с "Челси".

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