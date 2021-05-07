"Челси" хочет продлить контракт с основным полузащитником

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"Челси" хочет продлить контракт с основным полузащитником

Фото твиттер Squawka Football

Лондонский "Челси" заинтересован в продолжении сотрудничества с хавбеком Жоржиньо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, руководство "синих" хочет продлить контракт с 29-летним итальянцем, и это желание взаимно со стороны футболиста.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2023 года.

Жоржиньо выступает за "Челси" с 2018 года, сыграл 135 матчей, забил 16 голов и сделал 4 ассиста.

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